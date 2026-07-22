Fentanyl rubato dall' ospedale Israelitico a Roma indagati due custodi |
Due custodi dell'ospedale Israelitico di Roma sono stati iscritti nel registro degli indagati per il furto di 80 fiale di Fentanyl, avvenuto nelle ultime settimane. La Procura sta conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell'episodio.
Due custodi dell'ospedale Israelitico di Roma sono indagati dalla Procura per il furto delle 80 fiale di Fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. Gli investigatori stanno indagando. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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Roma. Dall'ospedale Israelitico sparite 80 fiale di fentanyl
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