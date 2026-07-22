Fentalyn rubato dall' ospedale Israelitico a Roma indagati due custodi

Due custodi dell'ospedale Israelitico di Roma sono stati iscritti nel registro degli indagati per il furto di 80 fiale di Fentanyl, avvenuto nelle ultime settimane. La Procura sta conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’episodio.

Due custodi dell'ospedale Israelitico di Roma sono indagati dalla Procura per il furto delle 80 fiale di Fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. Gli investigatori stanno indagando per. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Roma. Dall'ospedale Israelitico sparite 80 fiale di fentanyl

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Fentanyl rubato all'Israelitico di Roma, due custodi dell’ospedale indagati per il furto di 80 fialeDue custodi di un ospedale romano sono indagati per il furto di 80 fiale di fentanyl.

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