Due custodi sono stati iscritti nel registro degli indagati per il furto di 80 fiale di Fentanyl avvenuto in un ospedale romano. La polizia ha esaminato i registri e le chiavi del deposito, concentrandosi sulla responsabilità dei due dipendenti. Le indagini sono in corso e sono stati sequestrati eventuali elementi utili a chiarire la dinamica del furto.

Nell’indagine aperta dalla Procura di Roma i sospetti ricadono su due custodi. Il nodo delle chiavi e dei registri era già stato discusso nei giorni successivi al furto delle 80 fiale di Fentanyl Arrivano ad una prima svolta le indagini per ilfurto delle 80 fiale di Fentanyl avvenuto all’ospedale Israeliticodi Roma. Nel fascicolo aperto dalla Procura di Romafigurano iscritti nel registro degli indagati due custodi del nosocomio. L’attenzione degli inquirenti è rivolta anche su chi fosse il destinatario che avrebbe ricevuto il farmaco sottratto. Le indagini sono in mano ai carabinieri del NAS e del Nucleo investigativo. Considerando che le fiale sono state rubate dalla cassaforte dell’ospedale, si ipotizza che il presunto responsabile (o i presunti responsabili) possa avere modo di accedere alla cassetta di sicurezza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Fentanyl rubato all’Israelitico di Roma: due custodi indagati per furto delle 80 fiale

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Furto all'Ospedale Israelitico di Roma, rubate 80 fiale di fentanyl

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