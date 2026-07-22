Fentanyl rubato a Roma svolta totale | Indagati in due chi sono

La procura ha identificato due persone coinvolte nel furto di 80 fiale di Fentanyl dalla farmacia di un ospedale a Roma. Le indagini si concentrano su questi due individui, che sono stati iscritti nel registro degli indagati. Il furto è stato scoperto di recente e le autorità stanno analizzando le telecamere di sorveglianza e altri elementi per ricostruire l’accaduto. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui sospettati o sulle modalità del furto.

Si restringe il campo delle indagini sul furto delle 80 fiale di Fentanyl scomparse dalla farmacia dell’ ospedale Israelitico di Roma. La Procura capitolina ha iscritto nel registro degli indagati due custodi della struttura, mentre gli investigatori cercano di ricostruire la destinazione del potente anestetico e il possibile circuito illecito in cui potrebbe essere finito. L’inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo e dal pubblico ministero Mario Dovinola, con le indagini affidate ai Carabinieri del Nas e al Nucleo investigativo di via In Selci. L’ipotesi: farmaci destinati alla medicina clandestina. Secondo gli investigatori, il punto centrale dell’inchiesta non è soltanto individuare gli autori del furto, ma capire chi avrebbe commissionato la sottrazione del farmaco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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