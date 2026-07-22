Fentanyl rubato a Roma indagati due custodi dell’ospedale Israelitico
Due custodi dell’ospedale Israelitico di Roma sono indagati per il furto di fentanyl avvenuto nello stesso nosocomio. La Procura ha aperto un’inchiesta e ha iscritto le persone coinvolte nel registro degli indagati. La quantità di droga sottratta e le modalità del furto sono ancora oggetto di accertamenti. La polizia sta indagando sui movimenti sospetti all’interno dell’ospedale e sulla possibile rete di vendita del sostanze rubate.
Roma, 22 luglio 2026 - Per il furto di Fentanyl dall'ospedale Israelitico di Roma due persone sono state iscritte sul registro degli indagati dalla Procura della capitale. Si tratta dei due custodi del nosocomio. Addictive Prescription drugs With Warning Labels. Nelle scorse settimane dall'ospedale Israelitico di Roma furono sottratte 80 fiale di Fentanyl, un pericoloso oppioide sintetico ad altissimo potenziale analgesico, circa 50-100 volte più potente della morfina. Comandante Molinese: 'indagini per capire se finirà sul mercato del web' Del caso si occupano i carabinieri del Nas e del Nucleo investigativo che stanno cercando di ricostruire eventuali falle nel sistema di sicurezza e la destinazione delle fiale sottratte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Notizie e thread social correlati
Fentanyl rubato dall'ospedale Israelitico a Roma, indagati due custodi:Due custodi dell'ospedale Israelitico di Roma sono stati iscritti nel registro degli indagati per il furto di 80 fiale di Fentanyl, avvenuto nelle...
Fentanyl rubato all'Israelitico di Roma, due custodi dell’ospedale indagati per il furto di 80 fialeDue custodi di un ospedale romano sono indagati per il furto di 80 fiale di fentanyl.
Temi più discussi: Dall’eroina al fentanyl: le droghe come strumento di controllo politico; 20.000 dosi di Fentanyl rubate a Roma: Benvenuti a Zombieland!; Il fentanyl rubato diventa un giallo: 20 mila dosi al mercato della droga. Vertice a Palazzo Chigi; Ricette e fentanyl rubato Due indagati ad Altopascio.
Fentanyl rubato a Roma, indagati due custodi dell’ospedale IsraeliticoLa denuncia contro ignoti per la sparizione di 80 fiale del pericoloso oppioide sintetico fu presentata il 26 giugno scorso ... quotidiano.net
Fentanyl rubato, le chiavi dell’armadio erano nella stanza accanto: la scoperta dopo l’ispezione roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com
Fentanyl rubato a Roma: 80 fiale sparite dall’Ospedale Israelitico Il furto sarebbe avvenuto nella farmacia dell’ospedale, alla Magliana. Secondo quanto riportato, le fiale sottratte potrebbero arrivare a circa 20.000 dosi se finite nel mercato illecito. A preoccu facebook
Furto di fentanyl a Roma, il sospetto sui video con i ladri cancellati. I controlli colabrodo all'ospedale israelitico e la caccia al complice interno reddit
Furto di Fentanyl a Roma, ci sono due indagati per le fiale rubate all'IsraeliticoI sospetti ricadono su una coppia di custodi dell'ospedale, da cui lo scorso giugno erano state sottratte 80 fiale ... tg.la7.it