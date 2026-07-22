Fentanyl rubato a Roma indagati due custodi dell’ospedale Israelitico

Notizia in breve

Due custodi dell’ospedale Israelitico di Roma sono indagati per il furto di fentanyl avvenuto nello stesso nosocomio. La Procura ha aperto un’inchiesta e ha iscritto le persone coinvolte nel registro degli indagati. La quantità di droga sottratta e le modalità del furto sono ancora oggetto di accertamenti. La polizia sta indagando sui movimenti sospetti all’interno dell’ospedale e sulla possibile rete di vendita del sostanze rubate.