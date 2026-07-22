femminicidio commissione parlamentare vittoria doretti e la rete del codice rosa

Ieri mattina, Vittoria Doretti, responsabile della rete regionale Codice Rosa e DE&I manager della Asl Toscana sud est, è stata ascoltata in audizione dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio a Roma.

Ieri mattina la responsabile della rete regionale Codice Rosa e DE&I manager della Asl Toscana sud est, Vittoria Doretti, è stata ascoltata in audizione dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, a Roma. Un’occasione per portare all’attenzione del Parlamento l’esperienza maturata dalla Asl sud est, che dal progetto sperimentale del Codice Rosa, nato nel 2009 a Grosseto, ha costruito negli anni un modello organizzativo e culturale riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Vittoria Doretti, componente del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e tra le... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Roma - Audizioni Differenza Donna, Michela Mancini, Francesca De Masi, ... (21.07.26)

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