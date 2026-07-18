La commissione parlamentare Antimafia in missione a Latina

Latina, 18 luglio 2026 – La Commissione parlamentare Antimafia sarà in missione a Latina martedì 21 luglio. La visita si concentrerà sulla situazione della criminalità organizzata nel territorio pontino, con una serie di incontri in Prefettura con magistrati, forze dell’ordine e rappresentanti delle istituzioni. A sottolineare l’importanza dell’appuntamento è il senatore Walter Verini, capogruppo del Pd in Commissione Antimafia, secondo il quale la missione arriva dopo le ripetute richieste avanzate dal Partito democratico. Verini: “La provincia di Latina è un territorio ad alta intensità mafiosa”. “Consideriamo importante questa missione, che il Pd ha ripetutamente proposto e sollecitato, perché riguarda un territorio e una provincia ad alta intensità mafiosa, con tanti aspetti tipici di quella intensità”, dichiara Verini. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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