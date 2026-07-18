La commissione parlamentare Antimafia in missione a Latina
La commissione parlamentare Antimafia visiterà Latina il 21 luglio per analizzare la presenza della criminalità organizzata nel territorio. Durante la giornata, si terranno incontri in Prefettura con magistrati, forze dell’ordine e rappresentanti delle istituzioni locali.
Latina, 18 luglio 2026 – La Commissione parlamentare Antimafia sarà in missione a Latina martedì 21 luglio. La visita si concentrerà sulla situazione della criminalità organizzata nel territorio pontino, con una serie di incontri in Prefettura con magistrati, forze dell’ordine e rappresentanti delle istituzioni. A sottolineare l’importanza dell’appuntamento è il senatore Walter Verini, capogruppo del Pd in Commissione Antimafia, secondo il quale la missione arriva dopo le ripetute richieste avanzate dal Partito democratico. Verini: “La provincia di Latina è un territorio ad alta intensità mafiosa”. “Consideriamo importante questa missione, che il Pd ha ripetutamente proposto e sollecitato, perché riguarda un territorio e una provincia ad alta intensità mafiosa, con tanti aspetti tipici di quella intensità”, dichiara Verini. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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