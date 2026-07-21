La Commissione parlamentare sul femminicidio ha ascoltato Vittoria Doretti | al centro dell' audizione l' esperienza del Codice Rosa e la strategia DE&I della Asl Toscana sud est

La Commissione parlamentare sul femminicidio ha ascoltato Vittoria Doretti, concentrandosi sull’esperienza del Codice Rosa e sulla strategia DE&I adottata dalla Asl Toscana sud est. L’audizione si è focalizzata sulla gestione di casi di violenza di genere e sulle iniziative di inclusione e diversità promosse dall’azienda sanitaria. Nessun altro dettaglio relativo a eventuali decisioni o interventi è stato comunicato.

Arezzo, 21 luglio 2026 – La Commissione parlamentare sul femminicidio ha ascoltato Vittoria Doretti: al centro dell'audizione l'esperienza del Codice Ros a e la strategia DE&I della Asl Toscana sud est. Illustrato il percorso che ha portato l'Azienda a trasformare un modello nato a Grosseto in un riferimento nazionale e internazionale per il contrasto alla violenza e la valorizzazione delle differenze Questa mattina la responsabile della Rete regionale Codice Rosa e DE&I Manager della Asl Toscana sud est, Vittoria Doretti, è stata ascoltata in audizione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, a Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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