Fedez è stato trasferito dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano all’Humanitas di Rozzano. Dopo aver effettuato alcuni accertamenti a Milano, è stato portato nella struttura di Rozzano, dove è rimasto ricoverato in Chirurgia. La sua condizione ha richiesto ulteriori controlli, che hanno portato al trasferimento. Al momento, non si conoscono dettagli sulle ragioni specifiche del ricovero o sui risultati degli esami.

Dopo il nuovo ricovero, Fedez è stato trasferito dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano all’Humanitas di Rozzano. Il cambio di struttura è avvenuto dopo i primi accertamenti eseguiti a Milano. Al momento resta il massimo riserbo sulle ragioni del trasferimento e sulle sue condizioni di salute. Che, tuttavia, da quel poco che filtra, non sarebbero considerate gravi. Fedez sarebbe stato ricoverato per la riapertura di una vecchia ulcera, complicanza legata all’assunzione di farmaci antinfiammatori. Fedez ricoverato ancora una volta Il rapper era arrivato al Pronto soccorso del Fatebenefratelli nella serata di lunedì 20 luglio, trasportato in ambulanza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fedez trasportato all'ospedale Humanitas di Rozzano, resta ricoverato dopo gli accertamenti in Chirurgia

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