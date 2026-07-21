Poco prima delle 22:00 di lunedì, un’ambulanza ha trasferito d’urgenza il rapper in ospedale a Milano. L’intervento è stato necessario a causa di forti dolori addominali e gastrici, che hanno richiesto accertamenti immediati. Il cantante è stato ricoverato nel reparto di pronto soccorso del Fatebenefratelli, dove si trovava già tre anni fa per un problema che si era risolto in breve tempo.

Un nuovo malore riporta Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, nel reparto del pronto soccorso che tre anni fa gli salvò la vita. Poco prima delle ore 22:00 di lunedì, il rapper è stato trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale Fatebenefratelli di Milano in seguito all’insorgenza di acuti dolori addominali e gastrici. Secondo quanto appreso dalle agenzie Ansa e Adnkronos da fonti sanitarie interne alla struttura, le condizioni attuali dell’artista “non sarebbero gravi”. Tuttavia, i sanitari hanno disposto il ricovero immediato e una serie di esami diagnostici approfonditi per stabilire con certezza l’origine e l’entità della complicanza gastrointestinale, ritenuta al momento una reazione legata all’assunzione di farmaci antinfiammatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Fedez portato in ospedale con l’ambulanza per problemi gastrici, ricoverato per accertamenti d’urgenza al Fatebenefratelli”: come sta il rapper

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Fedez in pronto soccorso a Milano: portato nellospedale in cui è stato operato nel 2023

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