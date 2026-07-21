Resta in ospedale Fedez | il ricovero al Fatebenefratelli per la riapertura di una vecchia ulcera

Da milano.repubblica.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il rapper è rimasto in ospedale dopo un ricovero in ambulanza avvenuto ieri sera. È stato portato al Fatebenefratelli per una riapertura di una vecchia ulcera. Le condizioni non sarebbero considerate gravi dai medici, che stanno comunque continuando gli accertamenti per valutare meglio la situazione.

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Le condizioni del rapper, arrivato in ambulanza ieri sera, non sarebbero considerate gravi dai sanitari, che proseguono però gli accertamenti. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

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