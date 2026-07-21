Il rapper è rimasto in ospedale dopo un ricovero in ambulanza avvenuto ieri sera. È stato portato al Fatebenefratelli per una riapertura di una vecchia ulcera. Le condizioni non sarebbero considerate gravi dai medici, che stanno comunque continuando gli accertamenti per valutare meglio la situazione.

Le condizioni del rapper, arrivato in ambulanza ieri sera, non sarebbero considerate gravi dai sanitari, che proseguono però gli accertamenti. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

© Milano.repubblica.it - Resta in ospedale Fedez: il ricovero al Fatebenefratelli per la riapertura di una vecchia ulcera

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