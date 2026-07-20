Fedez è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa di problemi gastrici. Non sono stati forniti dettagli sulla sua condizione attuale. La notizia si è diffusa subito, senza ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute o sui trattamenti in corso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo al suo stato di salute.

Sarebbero problemi gastrici i motivi che hanno costretto Fedez ad essere trasportato al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Fedez trasportato in ambulanza al Fatebenefratelli di Milano per problemi gastrici, come sta il rapper

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