Fedez trasferito all' Humanitas dopo gli accertamenti al Fatebenefratelli si sospetta una nuova emorragia gastrointestinale

Fedez è stato trasferito dall'ospedale Fatebenefratelli all'Humanitas dopo aver effettuato alcuni accertamenti. Al momento, non ci sono bollettini medici ufficiali, ma si sospetta che possa aver avuto una nuova emorragia gastrointestinale. La causa ipotizzata sarebbe la riapertura di una vecchia ulcera. La situazione resta sotto osservazione.

Al momento non è stato diffuso alcun bollettino medico ufficiale, ma l'ipotesi che emerge è quella di una nuova emorragia gastrointestinale provocata dalla riapertura di una vecchia ulcera. Secondo le informazioni che stanno circolando, la complicanza potrebbe essere collegata all'assunzione di farmaci antinfiammatori. Ma è una ricostruzione che attende una conferma ufficiale. L'episodio riporta alla mente quello che era successo nel settembre 2023, quando Fedez fu ricoverato d'urgenza proprio al Fatebenefratelli per una grave emorragia interna causata dal sanguinamento di due ulcere. In quell'occasione venne... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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