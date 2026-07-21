Fedez è ancora ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove è stato portato in ambulanza lunedì sera. I medici stanno proseguendo con gli accertamenti. La famiglia del rapper non ha fornito aggiornamenti sulle sue condizioni.

Milano, 21 luglio 2026 – Fedez resta ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove è arrivato ieri sera, lunedì 21 luglio, in ambulanza. Il ricovero del cantante originario di Rozzano (Milano), all’anagrafe Federico Lucia, da quanto riferisce l’Ansa, sarebbe dovuto alla riapertura di una vecchia ulcera, una complicanza legata all'assunzione di farmaci antinfiammatori. Le condizioni del rapper non sarebbero considerate gravi dai sanitari, che proseguono però gli accertamenti. Il ricovero d’urgenza del 2023 . Nel 2023 Fedez, a cui l'anno prima era stato asportato un tumore al pancreas al San Raffaele, era già stato ricoverato al Fatebenefratelli per un motivo analogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Come sta Fedez? Il rapper è ancora ricoverato: proseguono gli accertamenti al Fatebenefratelli

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