Fedez è stato ricoverato in ospedale a causa di sanguinamenti da ulcere. La sua condizione ha richiesto il trasferimento all’Humanitas. Si trova sotto stretta osservazione medica. La famiglia ha confermato il ricovero, ma non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni attuali. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito l’evoluzione dello stato di salute.

C'è preoccupazione per le condizioni di salute di Federico Lucia, in arte Fedez, che da ieri sera si trova ricoverato in ospedale a causa del sanguinamento di alcuni ulcere. Stando a quanto trapelato in queste ultime ore, questa mattina il rapper è stato sottoposto a una serie di esami strumentali per accertare il suo stato clinico. Poi, nella sera, è stato trasferito all' ospedale Humanitas di Rozzano, nell'hinterland milanese. A dare la notizia è l'AdnKronos. Purtroppo Fedez non è nuovo a questo genere di problemi fisici. Nel 2022 è stato operato al San Raffaele di Milano per la rimozione di un tumore neuroendocrino del pancreas. Da allora, purtroppo, soffre di complicanze di natura gastrica e intestinale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il nuovo sanguinamento e il trasferimento all’Humanitas: come sta Fedez dopo il ricovero

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