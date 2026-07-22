Fedez ricoverato all’Humanitas di Rozzano

Fedez è attualmente ricoverato presso l’Humanitas di Rozzano. Il 20 luglio era stato portato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove era stato operato nel 2023 per una vecchia ulcera. La condizione sarebbe collegata all’assunzione di farmaci antinfiammatori. Non sono stati resi noti dettagli sulle sue condizioni di salute o sulle eventuali cure in corso.

Fedez è ricoverato all’Humanitas di Rozzano. Il 20 luglio il rapper era già stato portato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove era già stato operato nel 2023, sembrerebbe per la riapertura di una vecchia ulcera, legata all’assunzione di farmaci antinfiammatori. Dal Fatebenefratelli, l’artista – all’anagrafe Federico Leonardo Lucia – è stato poi trasferito all’Humanitas. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) Il ricovero dopo la nascita del terzo figlio. Fedez è da poco diventato padre per la terza volta: il 18 luglio è nato Edoardo Lupo, il primo figlio avuto dalla compagna Giulia Honegger, l’imprenditrice 23enne con cui fa coppia dall’estate del 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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FEDEZ resta ricoverato per ACCERTAMENTI

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