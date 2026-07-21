Fedez è stato ricoverato d’urgenza al pronto soccorso di un ospedale milanese con forti dolori gastrici. È stata riscontrata la riapertura di un’ulcera preesistente, probabilmente causata dall’uso di farmaci antinfiammatori. L’intervento è stato necessario pochi giorni dopo la nascita del suo terzo figlio, avvenuta con la compagna. Attualmente, le sue condizioni sono stabili.

A pochi giorni dalla nascita del suo terzo figlio, Edoardo Lupo, avuto dalla compagna Giulia Honneger, Fedez è stato ricoverato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Secondo le prime informazioni diffuse da Ansa, il rapper sarebbe arrivato in ospedale per forti dolori gastrici. Il dolore sarebbe causato dalla riapertura di una vecchia ulcera, una complicanza provocata dall’assunzione di farmaci antinfiammatori. Al momento non sono arrivati aggiornamenti ufficiali da parte di Fedez, che non ha condiviso comunicazioni sui suoi profili social. La situazione sembra rientrata, per ora il rapper rimarrà in ospedale per accertamenti e per essere monitorato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Fedez è stato portato al Fatebenefratelli per forti dolori gastrici: la riapertura di una vecchia ulcera dovuta probabilmente all'uso di farmaci antinfiammatori

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