Il rapper Fedez è stato trasferito all'ospedale Humanitas di Rozzano dopo un primo ricovero d'urgenza al pronto soccorso di un ospedale milanese.

Il rapper Fedez (Federico Lucia) si trova attualmente ricoverato all'ospedale Humanitas di Rozzano, dove è stato trasferito a seguito di un iniziale accesso d'urgenza al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano. L'artista, giunto in ospedale in ambulanza nella serata di lunedì 20 luglio a causa di forti dolori addominali, avrebbe manifestato un episodio di sanguinamento gastrointestinale riconducibile alla riapertura di una vecchia ulcera, una complicanza che secondo le prime ipotesi sarebbe legata anche all'assunzione di farmaci antinfiammatori. Le sue condizioni, monitorate costantemente dagli specialisti del reparto di chirurgia, non desterebbero tuttavia particolari preoccupazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Fedez resta in ospedale: è stato trasferito all'Humanitas di Milano

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FEDEZ resta ricoverato per ACCERTAMENTI

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#Fedez ricoverato, trasferito all'ospedale Humanitas. Il rapper era arrivato in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove nel 2023 era stato operato d'urgenza per il sanguinamento di alcune ulcere. x.com

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