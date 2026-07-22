Fedez in ospedale a 4 giorni dalla nascita del figlio | il chirurgo spiega perché le ulcere continuano a sanguinare

A quattro giorni dalla nascita del suo terzo figlio, un noto cantante è stato portato in ambulanza al pronto soccorso di un ospedale milanese. Il motivo del ricovero riguarda le ulcere che continuano a sanguinare, secondo quanto spiegato dal chirurgo che ha trattato il paziente. Non sono stati forniti dettagli su eventuali complicazioni o condizioni di salute attuali. La famiglia ha preferito non rilasciare ulteriori informazioni sulla situazione.

Ancora una volta un’ambulanza, ancora una volta la corsa verso l’ospedale. La sera del 20 luglio 2026, a soli quattro giorni dalla nascita di Edoardo Lupo, il terzo figlio e il primo con la compagna Giulia Honegger, Federico Lucia è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano. Un déjà-vu doloroso per chi ha seguito le vicende di salute del rapper negli ultimi anni: la stessa struttura che nel settembre 2023 lo aveva accolto per la prima grave emorragia interna, quella che lui stesso aveva definito capace di metterlo di fronte al rischio concreto di perdere la vita. Secondo le prime ricostruzioni emerse dopo il ricovero, avvenuto intorno alle 22:00, Fedez avrebbe accusato intensi dolori gastrointestinali. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Fedez annuncia la nascita del terzo figlio: le prime foto esclusive

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