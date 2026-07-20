Fedez ricoverato l’allarme arriva pochi giorni dopo la nascita del terzo figlio Edoardo Lupo

Il rapper è stato portato in pronto soccorso lunedì sera a Milano e trasportato al Fatebenefratelli, l'ospedale dove si era già sottoposto a un intervento nel 2023. La notizia arriva pochi giorni dopo la nascita del suo terzo figlio.

Fedez è stato accompagnato in pronto soccorso nella serata di lunedì 20 luglio 2026 a Milano. Il rapper è stato trasportato al Fatebenefratelli, lo stesso ospedale dove nel 2023 era già stato sottoposto a un intervento chirurgico. Secondo quanto riportato da Adnkronos, questa volta il ricovero sarebbe legato ad alcuni disturbi di natura gastrica. Al momento non sono state diffuse informazioni precise sulle sue condizioni di salute. Negli ultimi anni Fedez aveva già affrontato importanti problemi di salute. Nel 2023 il rapper era stato operato proprio al Fatebenefratelli a causa di un’emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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