Fedez è stato trasferito dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano all'Humanitas di Rozzano per il trattamento di una vecchia ulcera. Secondo fonti, il rapper è ricoverato per la riapertura di questa condizione. Non sono stati forniti aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

AGI - Fedez sarebbe ricoverato per la riapertura di una vecchia ulcera. Questo, secondo quanto trapela, il motivo del ricovero dell'artista e del trasferimento di ieri sera dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano all' Humanitas di Rozzano. Secondo quanto riporta la testata locale Milano Today, giunto in ospedale in codice giallo, Fedez è stato preso in carico dai sanitari e portato nel reparto di chirurgia del presidio milanese. Il ricovero sarebbe, appunto, stato reso necessario dalla riapertura di una vecchia ulcera, una complicanza probabilmente legata all'assunzione di farmaci antinfiammatori. Le condizioni dell'artista non sono comunque considerate gravi dai medici, che hanno proseguito gli esami strumentali per monitorare la situazione. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Fedez è stato trasferito all'Humanitas, come sta il rapper

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Fedez trasferito all'Humanitas: ecco cosa sta succedendo!!

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