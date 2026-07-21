Il rapper è stato ricoverato in ospedale a Milano domenica sera dopo aver accusato disturbi gastrointestinali. I medici sospettano che i problemi siano legati all’uso di farmaci antinfiammatori. È arrivato poco prima delle 22 e si trova sotto osservazione.

Fedez è arrivato in ospedale poco prima delle 22 di domenica 20 luglio dopo aver accusato alcuni disturbi gastrointestinali, che sarebbero probabilmente collegati all'assunzione di farmaci antinfiammatori. Una volta giunto al pronto soccorso, i medici hanno deciso di effettuare ulteriori accertament. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Fedez ricoverato in ospedale a Milano, ecco come sta il rapper: “Problemi gastrici dovuti all’uso di antinfiammatori”

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Fedez ricoverato a Milano dopo la nascita del terzo figlio

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