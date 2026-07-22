Il cantante è ancora ricoverato all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove si trova dal 21 luglio. È in reparto di Gastroenterologia e ha effettuato diversi esami diagnostici e strumentali. Secondo fonti, le condizioni sono migliorate rispetto a prima, ma i controlli medici continuano. Nessuna informazione aggiuntiva sulle cause del ricovero o sulle eventuali diagnosi.

Milano, 22 luglio 2026 – Fedez sta meglio. A quanto apprende l' Adnkronos, all'ospedale Humanitas – dove è stato trasferito ieri, martedì 21 luglio – il cantante milanese è ricoverato in Gastroenterologia ed è stato sottoposto a esami diagnostici e strumentali. Continua dunque i controlli, ma sembra avere superato l'episodio di sanguinamento che l'avrebbe portato, lunedì sera, al ricovero all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Le dimissioni, se la situazione si manterrà stabile, potrebbero essere vicine. L’arrivo in ambulanza al Fatebenefratelli. Lunedì 20 luglio sera Fedez era arrivato in ambulanza al Pronto soccorso del Fatebenefratelli, sembra a causa della riapertura di una vecchia ulcera, una complicanza legata all’ assunzione di farmaci antinfiammatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fedez ancora ricoverato ma sta meglio, i controlli medici proseguono all’Humanitas di Rozzano

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Fedez, Marco Masini - MALE NECESSARIO (Testo/Lyrics)

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