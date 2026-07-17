Il Napoli ha raggiunto un accordo con il giocatore del Catanzaro, Costantino Favasuli, nel calciomercato. Ora spetta alla società partenopea decidere se procedere con l’acquisto. La trattativa è in una fase avanzata, ma manca ancora il via libera ufficiale da parte del club azzurro. Fonti di mercato confermano che il passo successivo dipende esclusivamente dalla decisione finale del Napoli.

Il Napoli è in pole position per Costantino Favasuli, giocatore del Catanzaro, ma diverse fonti di mercato concordano su un punto: la trattativa è ormai a un bivio in cui serve solo la decisione finale del club. Non c’è solo il Napoli. Secondo Marco Conterio, tramite un post su X, indica che in queste ore diversi club hanno sondato concretamente il terreno per il giocatore: la Fiorentina, che detiene il 50% sulla futura rivendita, il Cagliari, il Torino e anche la Roma. Il Catanzaro chiede 10 milioni di euro per la cessione. Il Napoli resta avanti nella corsa, ma secondo questa ricostruzione servirebbe una stretta finale perché la concorrenza è ampia e in crescita. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Serieagoal.it - Calciomercato Napoli, accordo con Favasuli: ora tocca agli azzurri decidere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Calciomercato Napoli: i nomi in uscita per sbloccare tutto!

Notizie e thread social correlati

LIVE Bolelli/Vavassori-Mektic/Krajicek, Wimbledon 2026 in DIRETTA: Xu e Jiang vincono in rimonta, ora tocca agli azzurriXu e Jiang hanno vinto in rimonta contro gli avversari in un match di Wimbledon 2026.

Calciomercato Napoli, Sky: "Accordo raggiunto con Allegri, ora deve liberarsi dal Milan"Sky riporta che un accordo è stato raggiunto tra il Napoli e Allegri, che ora deve liberarsi dal Milan.

Temi più discussi: Calciomercato Napoli, accordo totale con Zeballos: dubbi sulla tempistica del colpo; Vergara-Napoli, accordo per il rinnovo fino al 2031: le news di calciomercato; Calciomercato, Zeballos, Favasuli, Esposito: il Napoli punta sulla linea verde; CALCIOMERCATO NAPOLI, ACCORDO CON ZEBALLOS: ORA MANCA L'INTESA CON IL BOCA JUNIORS.

Calciomercato Palermo, contatti con il Napoli per Rao: le due società cercano un accordo ift.tt/QAOvHgo x.com

Napoli-Favasuli, Schira: C'è l'accordo fino al 2031 più opzione!Schira: accordo tra Napoli e Favasuli, azzurri in vantaggio per il terzino del Catanzaro. Il Napoli continua a muoversi sul mercato con l'obiettivo di rinforzare la corsia destra. Secondo quanto ripor ... tuttonapoli.net

Napoli, accordo blindato con Zeballos: c'è l'offerta, le cifreIl Napoli del patron Aurelio De Laurentiis e del direttore sportivo Giovanni Manna è pronto a regalare il primo colpo al proprio tecnico Massimiliano Allegri. Come viene riportato sul suo canale YouTu ... calciomercato.com