Favasuli il talento che piace a mezza Serie A | il Napoli c’è ma la concorrenza fa lievitare il prezzo

Da ilnapolista.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Costantino Favasuli è tra i giocatori più richiesti sul mercato di fascia. Il Cagliari lo considera il suo obiettivo principale come possibile erede di Marco Palestra. Il Napoli è interessato, ma la concorrenza per il centrocampista ha fatto salire i prezzi. Secondo Tuttosport, molte squadre di Serie A stanno monitorando la situazione, rendendo difficile per il club partenopeo assicurarsi il giocatore a condizioni favorevoli. La trattativa resta aperta, con più club in corsa.

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Il nome di  Costantino Favasuli  è tra i più caldi del mercato di fascia, e per il  Napoli  la notizia ha una doppia faccia. Come scrive Tuttosport, il Cagliari lo ha individuato come erede ideale di Marco Palestra e lo considera il suo obiettivo preferito: peccato che sullo stesso giocatore si sia radunata una concorrenza fittissima. E in prima fila, tra gli altri, ci sono proprio gli azzurri. Favasuli-Napoli: la fila di pretendenti. Il quadro tracciato dal quotidiano è quello di una vera asta in nuce. Sull’esterno del Catanzaro, oltre al Cagliari, ci sono il Napoli, la Fiorentina — che vanta un 50% sulla futura rivendita —, il Torino e il Sassuolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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