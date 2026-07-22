I militari hanno sequestrato oltre 21 milioni di euro in tre regioni italiane. L’operazione fa parte di un’indagine sulla rete di “underground banking” condotta dalla Procura di Napoli. Le autorità hanno individuato un sistema di fatture false e transazioni illecite, che coinvolgeva soggetti e attività non ufficiali. Il sequestro riguarda somme di denaro nascoste attraverso pratiche bancarie non autorizzate.

Si inserisce nell'inchiesta sull' «underground banking» della Procura di Napoli, il sequestro, da oltre 21 milioni di euro, che i militari del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza di Roma hanno notificato a 16 società e ai loro rappresentanti legali nei confronti dei quali si contestano, a vario titolo, i reati di emissione e utilizzo di fatture false per operazioni inesistenti. L'«underground banking» è un sistema che, attraverso canali non tracciabili, consente di movimentare e scambiare denaro al di fuori dai circuiti legali e ufficiali. Lo scorso mese di gennaio, l'ufficio inquirente... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Fatture false e «underground banking», sequestro da oltre 21 milioni in tre regioni

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Brescia, smantellata rete di underground banking cinese: 4 fermi

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