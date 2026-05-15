Underground banking system maxi blitz della Finanza | false fatture e riciclaggio per oltre 115 milioni

La Guardia di Finanza di Milano ha portato a termine un’operazione che ha smantellato un complesso sistema di frodi fiscali e riciclaggio internazionale. L’indagine, coordinata dalla Procura locale, ha portato al sequestro di oltre 115 milioni di euro. Le indagini hanno rvelato l’utilizzo di false fatture e trasferimenti di denaro clandestini verso paesi esteri. L’operazione ha coinvolto diverse persone e aziende, tutte sotto accusa per aver messo in atto pratiche illegali di frode e riciclaggio.

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