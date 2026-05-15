Underground banking system maxi blitz della Finanza | false fatture e riciclaggio per oltre 115 milioni
La Guardia di Finanza di Milano ha portato a termine un’operazione che ha smantellato un complesso sistema di frodi fiscali e riciclaggio internazionale. L’indagine, coordinata dalla Procura locale, ha portato al sequestro di oltre 115 milioni di euro. Le indagini hanno rvelato l’utilizzo di false fatture e trasferimenti di denaro clandestini verso paesi esteri. L’operazione ha coinvolto diverse persone e aziende, tutte sotto accusa per aver messo in atto pratiche illegali di frode e riciclaggio.
Un sistema articolato di frodi fiscali e riciclaggio internazionale, basato su false fatturazioni e sul trasferimento clandestino di denaro all’estero, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Milano al termine di una operazione coordinata dalla Procura di Milano. I militari del Comando provinciale, con il supporto delle Fiamme Gialle di Brescia, Bergamo, Rimini, Padova, Teramo, Treviso e Latina, hanno eseguito perquisizioni personali e domiciliari e disposto sequestri nei confronti di 28 persone fisiche e 9 società, indagate a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio. L’operazione... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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