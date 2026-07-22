La Guardia di Finanza ha sequestrato preventivamente oltre 21 milioni di euro a 16 società e ai loro rappresentanti legali. L’operazione, condotta sotto la supervisione della Procura di Napoli, riguarda un’indagine su fatture false e trasferimenti di denaro all’estero. Il sequestro è stato eseguito in vari uffici e sedi delle società coinvolte, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

Tempo di lettura: 2 minuti Un sequestro preventivo per un valore superiore ai 21 milioni di euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti di 16 società e dei rispettivi rappresentanti legali, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli. L’operazione, condotta dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria con il supporto di diversi Comandi Provinciali della Guardia di Finanza, riguarda ipotesi di reato legate all’emissione e all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sistema avrebbe ruotato attorno a una rete di società operanti nel commercio di materiali ferrosi, alcune delle quali considerate “schermo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fatture false e trasferimenti di denaro all’estero: sequestrati oltre 21 milioni di euro

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Frode fiscale, sequestro da 21 milioni di euro: coinvolta società bresciana

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