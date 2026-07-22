Farmacie dei Servizi | la progressiva moltiplicazione delle prestazioni a disposizione dei pazienti

Le farmacie dei servizi offrono ora molte più prestazioni rispetto al passato, ampliando il ruolo tradizionale di semplice distribuzione di farmaci. Oggi, i pazienti possono accedere a servizi come consulenze, test diagnostici e assistenza sanitaria di base. La crescita di queste prestazioni rappresenta un cambiamento rispetto al passato, quando la farmacia era principalmente un luogo di vendita di medicinali. La tendenza si sta diffondendo progressivamente, rendendo le farmacie punti di riferimento per diversi tipi di assistenza.

Arezzo, 22 luglio 2026- Una volta la frase “devo andare in farmacia” significava semplicemente avere bisogno di un farmaco. Ma non è più così. “Negli ultimi anni il ruolo professionale e sociale del farmacista è cresciuto – spiega il presidente di Federfarma Arezzo Roberto Giotti - diventando sempre più centrale nella prevenzione, nel monitoraggio delle patologie croniche e nell'accesso rapido alle prestazioni sanitarie come gestore di un autentico presidio sanitario di prossimità, capace di garantire servizi essenziali per la prevenzione, il monitoraggio delle patologie croniche e l'accesso rapido alle prestazioni sanitarie, contribuendo a ridurre la pressione sugli ospedali e sugli ambulatori”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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