Numerosi partitini di centro, spesso chiamati libdem, si stanno preparando per le elezioni politiche del 2027. La loro presenza si sta moltiplicando, creando una vera e propria diaspora di formazioni politiche di dimensioni ridotte. I leader di questi piccoli partiti stanno ancora decidendo come e con chi allearsi, mentre il numero di queste formazioni continua a crescere, rendendo difficile tenere il conto.

Ma quanti sono questi partiti e partitini di centro in procinto di scendere in campo alle elezioni politiche del 2027? Ormai s’è perso il conto, mentre i loro leader cercano di capire come presentarsi e con chi presentarsi. C’è insomma un sontuoso affollamento nel settore di campo libdem, riformista eccetera eccetera. Renzi, il muro del M5s e le voci di un accordo con Schlein. Il più ingombrante di tutti è sempre Matteo Renzi, capo di Italia Viva meglio nota oggi come Casa Riformista. Ambisce a far parte del campo largo (CL), ma c’è chi non lo vuole, come il M5s di Giuseppe Conte, che passa le giornate a spiegare perché Renzi sarebbe un... 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Più che un centro è una diaspora: la moltiplicazione dei partitini libdem in vista delle Politiche

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