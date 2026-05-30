In Italia, centinaia di pazienti convocati in caserma sono stati coinvolti in un'indagine relativa all'uso di farmaci a base di cannabinoidi. La convocazione ha generato preoccupazione tra i malati, che hanno riferito di sentirsi spaventati, anche perché il farmaco risulta difficile da reperire. Le farmacie, secondo alcune testimonianze, evitano di vendere questi prodotti per timore di complicazioni legali. L’indagine è stata resa nota da un articolo pubblicato su un sito di informazione online.

Tra i pazienti della cannabis medica si è diffuso il panico, dopo l’articolo de ilfattoquotidiano.it: in queste settimane centinaia di persone in tutta Italia sono state convocate in caserma, in quanto consumatori di prodotti farmaceutici a base di cannabinoidi. “Già rischiamo la patente quando ci mettiamo al volante, dopo l’Odissea di cercare un farmaco introvabile, mancava solo l’interrogatorio”, è il tenore dei messaggi giunti alle associazioni dei pazienti. Rassicuriamo tutti: nessuna caccia alle streghe, i malati non sono nel mirino. “Quelli ascoltati dagli inquirenti hanno un elemento in comune: ricevono il medicinale, regolarmente prescritto, grazie alla spedizione da una farmacia”, dicono a ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pazienti cannabis medica convocati in caserma. L’indagine e l’Odissea dei malati: “Spaventati, ma il farmaco è introvabile. Le farmacie non vogliono rogne”

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Convocati in Caserma per Cannabis Terapeutica Ecco come Tutelarsi • VAI IN DESCRIZIONE DEL VIDEO

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