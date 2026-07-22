Le due aziende farmaceutiche, Novo Nordisk e Lilly, sono tornate a fronteggiarsi in tribunale per questioni legate ai farmaci anti-obesità. Dopo un periodo di tregua, Novo Nordisk ha ripreso le azioni legali contro Lilly, accusandola di aver violato brevetti e di aver adottato pratiche illegali per commercializzare i propri farmaci. La disputa riguarda anche le strategie di mercato e le proprietà intellettuali sui medicinali.

Finita la tregua, Novo Nordisk affila gli artigli: il terreno di scontro è il ricco business dei farmaci anti-obesità. Il colosso danese, che per primo ha sparigliato il settore con semaglutide, ha accusato la rivale statunitense Eli Lilly di diffondere false affermazioni pubblicitarie sulla presunta superiorità delle terapie per la perdita di peso. In una causa intentata martedì presso un tribunale del New Jersey, Novo ha affermato che Lilly starebbe conducendo una campagna pubblicitaria “deliberatamente falsa” e progettata per ingannare i consumatori sull’efficacia comparativa dei farmaci per diabete e obesità venduti da entrambe le aziende. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Farmaci anti-obesità, la battaglia in tribunale tra Novo e Lilly

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