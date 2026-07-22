Fara la piscina dei sogni abusiva diventa un incubo | stop ai lavori e multa fino a 22mila euro

A Fara Gera d’Adda sono stati interrotti i lavori di una piscina costruita senza autorizzazione, con una multa che può arrivare fino a 22.000 euro. La struttura, installata in un giardino privato, era stata realizzata senza permessi edilizi. La polizia locale ha verificato l’assenza di autorizzazioni e ha bloccato i lavori. La piscina abusiva è stata temporaneamente sequestrata.

Fara Gera d’Adda. Per combattere il caldo di questo periodo c’è chi è davvero disposto a tutto. Persino a sfidare la legge. È il caso di un cittadino che, forse obnubilato dalla calura estiva, ha deciso di trasformare il proprio giardino in un’oasi di relax, dotandolo di una piscina. Ma non una piscina “posticcia”. Una struttura vera, interrata, con tanto di locale accessorio destinato a spogliatoio. Il tutto, però, senza chiedere al Comune i necessari permessi edilizi. A mettere i bastoni tra le ruote al progetto sono stati gli operatori della Polizia Locale di Fara Gera d’Adda che, insospettiti dal viavai di maestranze e materiali nell’area privata, hanno deciso di effettuare un controllo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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