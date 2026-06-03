Scatta l' ordinanza-caldo | stop ai lavori a rischio fino a settembre

Da oggi, 3 giugno, entra in vigore l’ordinanza regionale che vieta i lavori nei settori più esposti al sole e al rischio stress termico durante le ore più calde. La misura, valida fino al 15 settembre, riguarda attività che si svolgono all’aperto e che potrebbero essere influenzate dall’alta temperatura. Le restrizioni si applicano principalmente nelle fasce orarie di massima calura, come indicato dalla mappa pubblicata.

Scattato oggi, 3 giugno, il pacchetto di misure. L’ordinanza, varata dalla Regione, resterà in vigore fino al prossimo 15 settembre e impone lo stop alle attività nei settori più esposti al sole e al rischio stress termico durante le ore più calde della giornata, quando cioè la mappa pubblicata. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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