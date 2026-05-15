Sequestrata officina abusiva | titolare denunciato e multa da 10mila euro

Nella giornata di oggi, le forze dell’ordine hanno individuato e chiuso un’attività non autorizzata nel settore meccatronico situata nel territorio di Orta di Atella. Durante un controllo, è stato sequestrato tutto il materiale presente nell’officina, che operava senza le necessarie autorizzazioni. Il titolare dell’attività è stato denunciato all’autorità giudiziaria e multato con una sanzione di 10.000 euro. L’intervento si inserisce in una serie di operazioni volte a contrastare il lavoro irregolare nella zona.

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La Polizia Provinciale di Caserta ha scoperto e sequestrato un'officina meccatronica abusiva a Orta di Atella. L'operazione si inserisce nelle attività di controllo finalizzate al contrasto degli illeciti ambientali e delle attività svolte in assenza delle necessarie autorizzazioni. Nel corso. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sequestrata un’officina abusiva: denunciato il titolare. Sullo stesso argomento Leggi anche: Officina abusiva, multa da novemila euro Rifiuti illeciti nell’officina abusiva. Per il titolare denuncia e mega multaNon solo irregolarità sotto il profilo della sicurezza sul lavoro e delle norme a tutela dell’ambiente. Orta di Atella: Scoperta officina abusiva: sequestrata dalla Polizia Provinciale. Denunciato il titolareLa Polizia Provinciale di Caserta ha scoperto e sequestrato ad Orta di Atella un’officina meccatronica abusiva, al termine di un’attività di controllo finalizzata al contrasto degli illeciti ... capuaonline.com Sequestrata officina a meccanico che riparava auto a prezzi stracciatiORTA DI ATELLA – La Polizia Provinciale di Caserta ha scoperto e sequestrato ad Orta di Atella un’officina meccanica abusiva, al termine di un’attività di controllo finalizzata al contrasto degli ille ... casertace.net