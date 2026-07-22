Far Away replica puntata 22 luglio in streaming | Video Mediaset

Notizia in breve

Oggi, mercoledì 22 luglio, è andata in onda una nuova puntata della soap turca Far Away, disponibile in streaming. Nella scena, Fidan, Sahin, Mahmut e Sedat arrivano alla villa degli Albora con le guardie, alla ricerca di Kaya e Zerrin. La puntata si è concentrata sull’ingresso dei personaggi nella residenza e sulla loro ricerca dei due personaggi scomparsi. La replica di questa puntata sarà disponibile online.