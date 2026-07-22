Forbidden fruit 4 replica puntata 22 luglio in streaming | Video Mediaset
Il 22 luglio è andata in onda una nuova puntata di Forbidden Fruit 4, trasmessa in streaming. In questa puntata, il matrimonio improvviso tra due personaggi principali provoca scompiglio tra i familiari. Un personaggio si mostra molto arrabbiato, rinnegando la madre per aver tradito un altro personaggio e per non averlo informato dell’evento. La scena evidenzia le tensioni generate dall’evento inatteso.
Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 22 luglio – con la soap turca Forbidden fruit 4. Nella puntata odierna il matrimonio a sorpresa tra Halit ed Ender scuote profondamente gli equilibri familiari, scatenando l’ira di Yigit, che rinnega la madre per non essere stato informato e per il tradimento verso Kaya. Mentre Yildiz vive il dramma di aver perso l’affidamento di suo figlio Halit Can, trasferendosi in un quartiere modesto dove cerca di farsi forza con l’aiuto delle nuove vicine, la tensione si sposta sul piano legale e aziendale. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 51 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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