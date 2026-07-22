Beautiful streaming replica puntata 22 luglio 2026 | Video Mediaset

Nella puntata di oggi di Beautiful, Ridge e Li discutono della salute di Taylor. Grace conferma che Taylor non ha insufficienza cardiaca, ma soffre di sindrome del cuore spezzato.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 22 luglio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Ridge e Li parlano della salute di Taylor. Grace ha appurato che non soffre di insufficienza cardiaca, ma della sindrome del cuore spezzato. Ridge vuole che lei veda un terapeuta. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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