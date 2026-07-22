Un video diffuso sui social mostra due persone che fanno sesso in mare al tramonto, senza preoccuparsi dei bagnanti nelle vicinanze. La scena si è svolta in riva a Rimini e ha attirato numerosi commenti online. Le autorità hanno avviato verifiche e potrebbero applicare una multa fino a 30 mila euro per atti contrari alla decenza pubblica. La registrazione ha suscitato imbarazzo tra gli spettatori e ha generato polemiche sulla tutela del decoro pubblico.

“Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di Rimini”. Basterebbe parafrasare il celebre titolo del film di Lina Wertmüller per sintetizzare l’ultimo, plateale show a luci rosse andato in scena sulla Riviera Romagnola. Solo che, a differenza della pellicola, qui non c’erano spiagge deserte o isole naufragate, ma una folla di turisti armati di smartphone. I fatti sono essenziali quanto inequivocabili: una coppia ha deciso di consumare un rapporto sessuale in mare, nel tratto d’acqua compreso tra i Bagni 41 e 44 (con il fulcro dell’azione all’altezza dello stabilimento 42). Il tutto non a notte fonda o a favore di oscurità, ma in pieno giorno, all’ora del tramonto, in mezzo all’acqua bassa, con i corpi ben visibili e a pochissimi metri dalla riva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Fanno sesso in mare al tramonto noncuranti dei bagnanti attorno: il video virale imbarazza Rimini, gli amanti “focosi” rischiano maxi multa da 30 mila euro

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