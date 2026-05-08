Video intimo di Stefano De Martino in 3mila rischiano maxi multa e carcere

Da dilei.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video intimo di un noto personaggio del mondo dello spettacolo, che coinvolge anche una sua compagna, è stato rubato e diffuso su internet la scorsa estate. La vicenda è ora al centro dell’attenzione delle autorità, con il rischio di sanzioni che può arrivare fino a una multa di 3.000 euro e alla detenzione. Le indagini sono ancora in corso per identificare i responsabili della diffusione illegale.

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Il video intimo di Stefano De Martino e Caroline Tronelli, rubato la scorsa estate e diffuso online, torna sotto i riflettori. Dopo che il filmato privato del conduttore con l'allora fidanzata era finito in Rete, Stefano era immediatamente intervenuto per bloccarne la condivisione, grazie ai suoi avvocati, e difendere la sua privacy e quella di Caroline. Video intimo di Stefano De Martino: chi l'ha condiviso rischia grosso Oggi arrivano nuove rivelazioni e sviluppi dopo che i legali di Stefano De Martino hanno deciso di seguire una linea dura contro chiunque abbia condiviso il materiale privato del conduttore. "Tutti i nominativi...🔗 Leggi su Dilei.it

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