Una coppia ha avuto un rapporto sessuale in mare a Rimini al tramonto, davanti a numerosi bagnanti. La scena si è svolta nell'acqua bassa, con la donna rivolta verso l'orizzonte e l’uomo dietro di lei. Il fatto è stato ripreso in un video che mostra i movimenti inequivocabili dei due. L’episodio si è verificato vicino a un bagno pubblico, con molti bagnanti presenti che hanno assistito alla scena.

La ragazza davanti girata verso l'orizzonte, lui dietro, movimenti inequivocabili: una coppia ha fatto sesso in mare a Rimini davanti a tutti Una coppia ha fatto sesso in mare a Rimini al tramonto, in mezzo a moltissimi bagnanti increduli. Il video registrato, da alcuni passanti, è diventato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Rimini.

© Ilgiornaleditalia.it - Coppia fa sesso in mare a Rimini al tramonto davanti al bagno 42, nell'acqua bassa e in mezzo a tutti i bagnanti - VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tragedia al mare, donna muore mentre fa il bagno: l’orrore davanti a tutti

Giuseppe Giola: “Noi ragazzi feriti a Crans andremo al mare insieme. Il bagno? Solo al tramonto”Uno dei ragazzi sopravvissuti al rogo del Constellation ha annunciato che, nonostante le ferite, andrà al mare con gli amici.

Temi più discussi: Salute: stare in coppia fa ingrassare, in media 2 kg in più dei single; Sesso, che cosa non piace alle donne a letto? La risposta è meno scontata di quanto si pensi; Amarsi e geolocalizzarsi: fa bene condividere la propria posizione con il partner?; Coppia gay fa causa alla mamma surrogata che ha rifiutato l’aborto.

Gabriele e Sara di #TemptationIsland parlano dei video hot che circolano in queste ore. Sono di 4 anni fa. Non lo abbiamo detto alla redazione un po’ per vergogna e perché non sapevamo stessero girando. Non vorrei passassimo come coppia finta x.com

Coppia fa sesso in chiesa: i baci sul sagrato, poi si appartano in una stanza. Beccati dal parroco con le telecamereQuando la passione si accende, controllarsi per qualcuno diventa difficile: ma ci sono luoghi in cui è meglio fare uno sforzo per non lasciarsi andare troppo. È il caso di una coppia sorpresa a fare ... leggo.it

Coppia fa sesso in chiesa: i baci sul sagrato, poi si appartano in una stanza. Beccati dal parroco con le telecamereAccade a Carmagnola (Torino) nella chiesa Nuova di via Novara: i fatti risalgono allo scorso 27 ottobre, quando una giovane coppia ha iniziato a scambiarsi effusioni già sul sagrato della chiesa. corriereadriatico.it