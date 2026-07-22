L'architetto ha annunciato che i lavori per la nuova casa nel bosco, progettata per una famiglia, dovrebbero iniziare a settembre. La struttura è a basso impatto ambientale, conforme alle norme e dotata di bagno interno. La progettazione si è concentrata sulla compatibilità con l'ambiente e sulla funzionalità della casa. La professionista ha comunicato queste informazioni durante una trasmissione televisiva, specificando il cronoprogramma previsto.

È l'architetto Maria Mascarucci ad aver lavorato al nuovo progetto della casa che accoglierà la famiglia nel bosco, un ricongiungimento possibile grazie a un'abitazione a basso impatto ambientale, ma "perfettamente a norma e dotata di bagno all'interno", precisa la professionista in collegamento con "Morning News"., Dopo il via libera da parte del Comune di Palmoli sul permesso a costruire la nuova casa, a circa venti metri di distanza dalla vecchia, l'architetto racconta: "Stiamo mettendo ancora appunto le ultime questioni logistiche, dobbiamo scegliere l'impresa ed è difficile ancora ipotizzare una data di inizio lavori ma penso che per settembre dovremmo iniziare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, l'architetto che ha progettato la nuova casa: "Dovremmo iniziare per settembre"

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Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine nella nuova casa - 1Mattina News 20/05/2026

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