La famiglia nel bosco utilizzerà i ricavi della vendita del nuovo libro di Catherine per costruire la loro casa. Nathan ha annunciato questa decisione durante un incontro con amici e vicini. Il libro, già disponibile in libreria, raccoglie storie e ricordi della famiglia e del loro stile di vita nel bosco. I fondi saranno destinati esclusivamente alla realizzazione della nuova abitazione, senza altri scopi. La famiglia ha deciso di condividere pubblicamente questa scelta.

I ricavi del libro di Catherine Bellingham serviranno a costruire la nuova casa della famiglia nel bosco. Lo dice il marito Nathan Trevallion all’uscita dalla casa famiglia di Vasto dove i tre figli vivono da oltre sei mesi. Secondo quanto rivelato dal padre dei bimbi, per finanziare il progetto di riedificazione del casolare di Palmoli la coppia anglo-australiana farebbe affidamento proprio sulla nuova pubblicazione della 45enne blogger. Le speranze di Nathan Trevallion Nathan Trevallion ha fatto il punto sulla vicenda che ha stravolto la sua famiglia in un’intervista a Il Messaggero, parlando del trauma subito dopo la sospensione della potestà genitoriale e i prossimi obiettivi da raggiungere per tornare a vivere con i propri figli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, Nathan svela che coi ricavi del libro di Catherine costruiranno la loro nuova casa

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