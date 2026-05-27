Nuova casa per la famiglia nel bosco | l' architetto presenta permesso a costruire nel terreno di Palmoli

L’architetto ha presentato al Comune di Palmoli il permesso a costruire per ristrutturare un casolare agricolo nel bosco. Il progetto riguarda la trasformazione dell’edificio, destinato a ospitare una famiglia. La richiesta include lavori di recupero e ristrutturazione dell’immobile, situato su un terreno rurale. La formalizzazione della richiesta segna un passo importante nel percorso di realizzazione della nuova abitazione.

Nuovo capitolo per la famiglia nel bosco: il progetto per la ristrutturazione e il recupero del casolare agricolo destinato a ospitare Nathan Trevallion e Catherine Birmingham è stato depositato al Comune di Palmoli. Lo conferma l'avvocato Simone Pillon, da poche settimana legale della famigliam. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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La nuova casa della famiglia nel bosco - 1mattina News 01/12/2025

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