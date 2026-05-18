Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, conosciuti come i genitori della famiglia nel bosco, hanno presentato istanza per riottenere la custodia dei figli. La coppia ha acquistato una nuova abitazione e ha richiesto supporto per le necessità legate alla genitorialità. Le autorità stanno valutando le mosse dei genitori e le condizioni della nuova casa, mentre le procedure legali sono in corso per determinare il futuro dei minori coinvolti. La vicenda è al centro di attenzione nelle ultime settimane.

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco, hanno deciso di attuare un nuovo piano per riavere i figli: la loro strategia prevede ora di andare a vivere nella nuova casa messa a disposizione dal Comune di Palmoli e seguire un percorso di sostegno alla genitorialità. Nathan ha spiegato che i bambini “a volte sono tristi, arrabbiati, ansiosi e continuano a chiedere quando potranno tornare a casa”. La nuova strategia della famiglia nel bosco Come stanno i bimbi della famiglia nel bosco Come sono i rapporti tra Nathan e Catherine La nuova strategia della famiglia nel bosco A rivelare i piani della... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, le mosse di Nathan e Catherine per riavere i figli: casa nuova e sostegno a genitorialità

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