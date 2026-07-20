Il Comune di Palmoli ha approvato i permessi per la ristrutturazione della casa di Nathan e Catherine, consentendo l’avvio dei lavori a breve. Contestualmente, si avvicina la scadenza per le memorie difensive nel procedimento giudiziario. Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila dovrà decidere se autorizzare il ricongiungimento della coppia con i tre figli.

Il Comune di Palmoli ha dato il “via libera” definitivo per la nuova casa della “famiglia nel bosco“: i lavori potranno iniziare a breve. Intanto è in scadenza il termine per le memorie difensive: il Tribunale per i minorenni dell’Aquila dovrà quindi decidere sul ricongiungimento di Nathan e Catherine con i tre figli. Ok dal Comune di Palmoli Settimana chiave per Nathan e Catherine Quando sarà pronta la nuova casa Famiglia nel bosco, quadro cambiato? Ok dal Comune di Palmoli Venerdì 17 luglio è arrivato dal Comune di Palmoli il rilascio in via definitiva del permesso di costruire per la nuova casa sulla proprietà dei Trevallion, l’ormai celebre “famiglia nel bosco“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, il Comune di Palmoli rilascia i permessi per ristrutturare la casa di Nathan e Catherine

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Famiglia nel bosco, a Palmoli la fiaccolata di solidarietà per Nathan e Catherine - 01/02/2026

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L'annuncio di Simone Pillon, legale della #famiglianelbosco: Il Comune di #Palmoli ha comunicato il rilascio in via definitiva del permesso di costruire e, dunque, i lavori di costruzione della nuova casetta sulla proprietà della famiglia nel bosco potranno inizia x.com

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