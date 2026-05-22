Droghe e dipendenze nel mondo solo una persona su undici ha accesso a trattamenti adeguati
Durante la 79a Assemblea Mondiale della Sanità a Ginevra, organizzata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, si è tenuto un evento dedicato alle dipendenze da droghe e all’accesso ai trattamenti. Secondo i dati presentati, solo una persona su undici nel mondo riceve le cure necessarie per problemi legati all’uso di sostanze. La discussione ha coinvolto esperti di salute pubblica e rappresentanti di vari paesi, evidenziando le sfide globali nel garantire trattamenti efficaci e accessibili.
Durante la 79a Assemblea Mondiale della Sanità organizzata dall’OMS a Ginevra si è svolto un evento interamente dedicato al tema dell’uso patologico di sostanze e dell’accesso alle cure. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Le nuove dipendenze - Avv. Piercarlo Peroni e Prof. Massimo Gandolfini
Sullo stesso argomento
Voce: i sintomi, le cause, i trattamenti più innovativi per la cura della disfonia, il disturbo che riguarda una persona su treLa voce e la sua importanza La Giornata Mondiale della Voce (World Voice Day), celebrata ogni 16 aprile, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare...
Leggi anche: Quasi una persona su due ha paura di essere meno desiderabile o rilevante invecchiando: si chiama Sindrome di Dorian Gray e non è solo una questione di vanità
LabTv. . Parte a Benevento il progetto ‘Zero Sostanze’: Procura e istituzioni insieme nelle scuole per prevenire le dipendenze e sensibilizzare i giovani su legalità e rischi legati a droghe e disagio sociale. facebook
Oggi alla ATS (Agenzia Tutela Salute) Insubria parlerò di Droghe e dipendenze da sostanze: da dove veniamo e dove stiamo andando in un mondo che cambia. Particolare il fatto che non si tratti di una assemblea pubblica, ma di un corso di formazione in te x.com
Droghe e dipendenze, nel mondo solo una persona su undici ha accesso a trattamenti adeguatiDurante la 79a Assemblea Mondiale della Sanità organizzata dall’OMS a Ginevra si è svolto un evento interamente dedicato al tema dell’uso patologico ... fanpage.it
La parte lotta con dipendenze che in realtà non abbiamo mai avuto?? reddit
Nuove droghe e dipendenze, a Genova si riscrivono le regoleIn Italia 3,5 milioni fanno uso di stupefacenti. E la Liguria è tra le regioni più colpite dal gioco d’azzardo. Al Ducale tre giorni di lavori: 200 esperti di ... ilsecoloxix.it