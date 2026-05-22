Droghe e dipendenze nel mondo solo una persona su undici ha accesso a trattamenti adeguati

Durante la 79a Assemblea Mondiale della Sanità a Ginevra, organizzata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, si è tenuto un evento dedicato alle dipendenze da droghe e all’accesso ai trattamenti. Secondo i dati presentati, solo una persona su undici nel mondo riceve le cure necessarie per problemi legati all’uso di sostanze. La discussione ha coinvolto esperti di salute pubblica e rappresentanti di vari paesi, evidenziando le sfide globali nel garantire trattamenti efficaci e accessibili.

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