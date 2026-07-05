Fame e immaginazione | cosa succede nel cervello quando pensiamo al cibo a digiuno

A un'ora dal pasto, lo stomaco inizia a borbottare e il cervello attiva immagini di cibo, come la pizza avanzata o uno snack nascosto. Questa reazione avviene perché, quando si è a digiuno, il cervello si concentra su stimoli legati al cibo, anche se non ci sono segnali fisici diretti. La mente richiama quei ricordi e immagini, facendo sì che si percepiscano quasi i sapori e le sensazioni associate.

Manca un'ora a pranzo, lo stomaco comincia a borbottare e la testa obbedisce: si mette a pensare alla pizza della sera prima o allo snack nel cassetto e li mette a fuoco così bene che quasi ne sentiamo il sapore. È una scena che conosciamo bene e di solito archiviamo come una banale distrazione. Ma alcuni ricercatori neozelandesi hanno voluto prenderla sul serio e misurarla. La scoperta è che quando abbiamo fame, le immagini mentali del cibo sono molto più vivide, quasi reali. Lo studio, pubblicato su Appetite, è partito dal chiedersi se immaginare un biscotto al cioccolato a stomaco vuoto sia diverso dal farlo dopo un pasto. I ricercatori hanno testato 64 volontari, quasi tutti studenti, al risveglio, dopo il digiuno notturno, e dopo una colazione con pane tostato e cereali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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