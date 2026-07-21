Un uomo di 42 anni è morto domenica mentre era immobilizzato a terra da due agenti in un commissariato a Bologna. Era tenuto a cavalcioni su di lui, con un altro che fermava le gambe. La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. La circolare di maggio 2026 prevede che, in caso di malessere durante l’immobilizzazione, la presa deve essere allentata e il soggetto messo su un fianco.

BOLOGNA - «Omicidio colposo» è l’ipotesi di reato con cui la Procura di Bologna indaga per la morte di Abderrahim Fakir, 42 anni, deceduto domenica mentre era immobilizzato a terra da due agenti del commissariato Bolognina a cavalcioni su di lui, mentre un altro cittadino gli teneva ferme le gambe. Una manovra di contenimento resasi necessaria per lo stato di esasperata agitazione, forse dovuta a un abuso di sostanze, in cui i poliziotti avevano trovato l’uomo al quartiere Pilastro. I due agenti, però, non sono formalmente indagati: per loro, come per i 4 soccorritori volontari della Croce rossa che hanno assistito alla scena, il procuratore Paolo Guido e il pm Domenico Ambrosino hanno applicato il cosiddetto «scudo penale». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - La morte di Fakir e la circolare di maggio 2026 per i poliziotti: in caso di malessere, «la presa dovrà essere allentata subito posizionando il soggetto su un fianco»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Bologna e la morte di Fakir: la sinistra sciacalla sui poliziotti, FdI chiede chiarezza e rispetto della verità

Abderrahim Fakir, la procura di Bologna applica lo scudo penale per i poliziotti: la «crisi psichiatrica» e l’indagine sulla morteLa procura di Bologna ha aperto un fascicolo per chiarire le circostanze della morte di un uomo di 43 anni, deceduto durante un intervento della...

Temi più discussi: Le domande che solleva la morte di Abderrahim Fakir - Annalisa Camilli; In sei coinvolti nella morte di Fakir, il pm applica lo 'scudo'; Morte Abderrahim Fakir, attivato scudo per 6 coinvolti. Scontri a manifestazione Bologna; Morte di Fakir, scontri in piazza con lancio di bomba carta. La procura: Fatti più estesi.

#NEWS - È pesante il bilancio degli scontri scoppiati a #Bologna dopo la manifestazione organizzata per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abderrahim #Fakir. La protesta, inizialmente pacifica, è degenerata in una lunga guerriglia urbana che si è protr x.com

In sei coinvolti nella morte di Fakir, il pm applica lo 'scudo' reddit

Morte di Fakir: la chiamata al 113, la colluttazione, l’arrivo dell’automedica. E’ successo tutto in 40 minutiQN Media S.p.A. ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fruizio ... ilrestodelcarlino.it

Morte Abderrahim Fakir, attivato scudo per 6 coinvolti. Scontri a manifestazione BolognaLeggi su Sky TG24 l'articolo Morte Abderrahim Fakir, attivato scudo per 6 coinvolti. Scontri a manifestazione Bologna ... tg24.sky.it