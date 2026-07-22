Fakir Scotto oltre ogni limite | Un omicidio il Viminale spieghi

Un membro di un gruppo di protesta ha accusato la polizia di aver commesso un omicidio, chiedendo spiegazioni al Ministero dell’Interno. Le dichiarazioni sono state fatte da un rappresentante di un'organizzazione di sinistra, che ha definito l’episodio come un atto grave e ha richiesto chiarimenti ufficiali. La polemica si inserisce in un contesto di tensione tra manifestanti e forze dell’ordine, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto.

Non che avessimo dubbi sulla presa di posizione netta della sinistra, più o meno estrema, contro la polizia, del resto il modus operandi è consolidato, ma ogni volta ci tocca aggiornare l’elenco dei deliri. E l’asticella si alza sempre più. Bologna, figurarsi, non fa eccezione. Perché se un fatto di cronaca ha come protagonisti degli agenti e un immigrato che muore durante un’operazione scatta il generatore automatico di follie. Da George Floyd all’Ice americana, dall’omicidio di Stato al sempreverde razzismo delle forze dell’ordine, fino al governo reazionario. È una carrellata di bestialità senza fine. «Nonèun suicidio.Èunomicidio. Sembra il caso Floyd negli Usa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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